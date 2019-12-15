В России увеличили МРОТ на 850 рублей

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января 2020 года.

Москва. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Газета.ru.

Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. Законопроект предполагает увеличение на 7,5% — от 850 рублей в центральных и южных районах России, до 2 550 рублей в Чукотском АО.

Новый уровень минимальной оплаты труда превысит прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году. Расходы бюджета на реализацию законопроекта составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд выделит федеральная казна.