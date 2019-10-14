Последняя волна отключений от аналогового телевещания началась в России

Она затронет 21 регион.

Москва. В России завершится переход на цифровое телевещание. Как пишет RT, в понедельник, 14 октября, четвертая волна отключений пройдет в последних 21 субъекте страны.

Среди них Санкт-Петербург, Ленинградская область, Забайкальский край, Алтай, Ингушетия, Башкирия и другие. В настоящий момент на «цифру» уже перешли 64 региона.

Пилотный проект по переходу с «аналога» начался 3 декабря 2018 года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным, напомнил «Интерфакс».

11 февраля 2019 года прошла первая волна. В ходе нее прекратится приём аналогового сигнала телевещания в 7 регионах. Еще 20 переключились 15 апреля. Третья волна завершилась еще в 36 субъектах.