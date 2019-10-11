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В Шереметьево перепутали пистолет с электробритвой и пропустили пассажира с оружием на борт

17:26, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Шереметьево перепутали пистолет с электробритвой и пропустили пассажира с оружием на борт
17:26, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
23
0
#оружие\n#Шереметьево\n#самолет
Фото: Википедия
23
0

Однако сотрудники изъяли пену для бритья.

Москва. При осмотре ручной клади сотрудники Шереметьево приняли пистолет за электробритву и пропустили пассажира с оружием в салон самолета. Об этом пишет News.ru со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что при осмотре у мужчины изъяли пену для бритья.

Напомним, самолет, следовавший рейсом Москва-Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж пистолет, и оружие находится в салоне. Уже на земле в дежурной части выяснилось, что мужчина имел все необходимые лицензии и документы на право владения пистолетом.

На нарушителя составили административный протокол.  

17:26, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
23
0
#оружие\n#Шереметьево\n#самолет

 

 

 


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