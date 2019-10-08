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Отправленную на принудительное лечение мать «девочки-Маугли» отказались принимать из-за отсутствия паспорта

11:55, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
Отправленную на принудительное лечение мать «девочки-Маугли» отказались принимать из-за отсутствия паспорта
11:55, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#общественные организации\n#лечение\n#паспорт
Фото: Стоп-кадр с видео СКР
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Женщина находится в СИЗО.

Москва. Обвиняемую в попытке убийства собственной малолетней дочери Ирину Гаращенко суд отправил на принудительное лечение. Однако у женщины нет паспорта, из-за чего ее не принимает психиатрическая больница закрытого типа. Об этом пишет «Интерфакс».

«Решение суда, которым Гаращенко признана невменяемой и направлена на принудительное медицинское лечение, <…> вступило в силу ещё в начале сентября. Но все это время женщина продолжает находиться в СИЗО, так как из-за отсутствия паспорта ее не принимают в больнице», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В настоящее время женщина находится в психиатрическом отделении при СИЗО. По словам обвиняемой, она оставила паспорт в квартире, однако следователь документ не нашел.

«После обращения членов ОНК руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном восстановлении паспорта женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение», — добавил Мельников.

Напомним, девочку-Маугли обнаружили в сильно замусоренной квартире 10 марта. Ребенок не обладал социальными навыками и имел признаки анорексии, малышку госпитализировали, мать арестовали по обвинению в покушении на убийство.

Позже специалисты отметили, что девочка все же обладает необходимыми социальными навыками, также на ее теле не нашли ни синяков, ни ссадин. Ребенка передали на попечение отделу социальной защиты населения.

11:55, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
201
0
#Москва\n#общественные организации\n#лечение\n#паспорт

 

 

 


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