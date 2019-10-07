В России допустили запрет вейпов через 2-3 года

Это может произойти, если будет доказана связь смертей американцев с курением «электронок».

Москва. В России могут запретить вейпы, если подтвердится, что смерти людей в США действительно связаны с употреблением электронных сигарет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения Алексея Киселева-Романова, пока запрет в России вводить не планируют, два-три года понадобятся для сбора доказательной базы об угрозе жизни пользователям вейпов.

Напомним, ранее в США сообщили о гибели 18 людей из-за употребления электронных сигарет.

Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, говорит о том, что причинами смерти вейперов в Штатах могли стать ядовитые химические пары.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн подчеркнул, что на Западе курить «электронки» начали раньше, чем в России, поэтому «в какой-то момент смерти начнутся и у нас».