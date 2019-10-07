«Джокер» заработал в российском прокате 664 млн рублей за выходные

Премьера ленты состоялась 3 октября.

Москва. Американский фильм «Джокер» возглавил российский прокат по итогам выходных сборов, заработав около 664 млн рублей за 5-6 октября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на kinobusiness.com.

Премьера ленты в России состоялась 3 октября. Ранее «Джокер» получил «Золотого льва» на 76-м Венецианском фестивале. Всего картину посмотрели свыше 2 млн зрителей в российских кинотеатрах, пишет RNS.

По мнению кинокритиков, «Джокер» может уверенно претендовать на «Оскар».

Как пишет телеканал «360», в минувшие выходные лента собрала 93,4 млн долларов (более 6 млрд рублей) в США.

Ранее фильм «Джокер» назвали лучшим кинокомиксом в истории.