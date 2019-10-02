Около 12 онкологов центра имени Блохина в Москве подали заявление об увольнении

Дети не останутся без квалифицированной помощи.

Москва. Заявление об увольнении подали от 10 до 12 врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам замдиректора НИИ Георгия Менткевича, на стол директора НМИЦ легли 5 заявлений, остальные должны пройти через его заместителя.

Заявление об увольнении также написал и замдиректора НИИ Максим Рыков. Кроме того, он опроверг информацию о том, что массовое увольнение онкологов связано со сменой руководства института.

Напомним, ранее было опубликовано видеообращение от лица 26 сотрудников, в котором они заявили о готовности уволиться, если у НИИ имени Блохина не сменится руководство.

Заявление медиков поддержали родители детей, проходящих лечение в онкоцентре. По их словам, со стороны руководства оказывается «психологическое давление», в учреждении нет необходимых препаратов, поэтому родители вынуждены покупать их самостоятельно, а также оплачивать проживание в столице во время амбулаторного лечения.

До 10 октября в центре работает комиссия Минздрава. Ведомство заявило, что выступившие против руководства медики нарушили принципы врачебной этики, а также высоко оценило работу директора.

Однако врачи отмечают, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой.

По словам директора НМИЦ Ивана Стилиди, несмотря на увольнения дети получал квалифицированную помощь, заявил он ранее.