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Около 12 онкологов центра имени Блохина в Москве подали заявление об увольнении

16:17, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
Около 12 онкологов центра имени Блохина в Москве подали заявление об увольнении
16:17, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#врачи\n#увольнения\n#медики\n#онкология
Фото: bpchel.ru
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Дети не останутся без квалифицированной помощи.

Москва. Заявление об увольнении подали от 10 до 12 врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам замдиректора НИИ Георгия Менткевича, на стол директора НМИЦ легли 5 заявлений, остальные должны пройти через его заместителя.

Заявление об увольнении также написал и замдиректора НИИ Максим Рыков. Кроме того, он опроверг информацию о том, что массовое увольнение онкологов связано со сменой руководства института.

Напомним, ранее было опубликовано видеообращение от лица 26 сотрудников, в котором они заявили о готовности уволиться, если у НИИ имени Блохина не сменится руководство.

Заявление медиков поддержали родители детей, проходящих лечение в онкоцентре. По их словам, со стороны руководства оказывается «психологическое давление», в учреждении нет необходимых препаратов, поэтому родители вынуждены покупать их самостоятельно, а также оплачивать проживание в столице во время амбулаторного лечения.

До 10 октября в центре работает комиссия Минздрава. Ведомство заявило, что выступившие против руководства медики нарушили принципы врачебной этики, а также высоко оценило работу директора.

Однако врачи отмечают, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой.

По словам директора НМИЦ Ивана Стилиди, несмотря на увольнения дети получал квалифицированную помощь, заявил он ранее.

16:17, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
621
0
#Москва\n#врачи\n#увольнения\n#медики\n#онкология

 

 

 


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