В Гидрометцентре рассказали про особенности холодного российского лета

В первой половине августа будет холоднее обычного в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также на севере Южного.

Москва. В Гидрометцентре России объяснили аномальное лето. Как пишут «Известия», особенности погоды связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине августа на европейской территории страны температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Южного и в Приволжском округах.

При этом температура выше нормы ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае.

Всё это связано с тем, что европейская территория России будет находиться в тылу уральского циклона. Также холодная погода связана с тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.