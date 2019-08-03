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В Гидрометцентре рассказали про особенности холодного российского лета

12:06, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
В Гидрометцентре рассказали про особенности холодного российского лета
12:06, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
18
0
#погода\n#лето
Фото: @arzik2
18
0

В первой половине августа будет холоднее обычного в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также на севере Южного.

Москва. В Гидрометцентре России объяснили аномальное лето. Как пишут «Известия», особенности погоды связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине августа на европейской территории страны температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Южного и в Приволжском округах.

При этом температура выше нормы ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае.

Всё это связано с тем, что европейская территория России будет находиться в тылу уральского циклона. Также холодная погода связана с тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.

12:06, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
18
0
#погода\n#лето

 

 

 


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