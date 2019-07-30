Сочи обогнал Турцию по количеству российских туристов

Иностранцам же чаще всего советуют посетить Санкт-Петербург.

Сочи. Число российских туристов, которые выбрали отдых в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию. Как передаёт «Взгляд», об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Сочи – это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции», – цитирует издание Майю Ломидзе.

Напомним, в начале июля 2019 года сервис Aviasales опросил 34 тыс. пользователей, выяснив, что иностранцам чаще всего советуют первым из российских городов посетить Санкт-Петербург.