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Сочи обогнал Турцию по количеству российских туристов

13:06, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Сочи обогнал Турцию по количеству российских туристов
13:06, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
92
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#отдых\n#Турция\n#лето\n#Сочи\n#туристы
Фото: wikimedia.org
92
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Иностранцам же чаще всего советуют посетить Санкт-Петербург.

Сочи. Число российских туристов, которые выбрали отдых в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию. Как передаёт «Взгляд», об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Сочи – это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции», – цитирует издание Майю Ломидзе.

Напомним, в начале июля 2019 года сервис Aviasales опросил 34 тыс. пользователей, выяснив, что иностранцам чаще всего советуют первым из российских городов посетить Санкт-Петербург.

13:06, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
92
0
#отдых\n#Турция\n#лето\n#Сочи\n#туристы

 

 

 


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