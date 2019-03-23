Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт

Артистка считает, что она более русская, чем Депардье.

Москва. Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро попросила у президента России Владимира Путина российский паспорт. Об этом пишет Росбалт.

С необычной просьбой артистка обратилась к главе государства в эфире телешоу «Вечерний Ургант». Орейро рассказала, что была в России более 15 раз. Это, по ее словам, дает ей право претендовать на российское гражданство. Орейро пообещала, что будет «даже более русской, чем французский актер Жерар Депардье», который получил российский паспорт в 2013 году.

Напомним, Орейро поучила широкую популярность после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел».