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Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
17:14, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#история\n#медали\n#золото\n#контрабанда\n#Брянск
Фото: Скрин с видео пресс-службы Центрального таможенного управления
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За стенкой купе прятались 18 предметов, 14 из них – культурная ценность.

Брянская область. За стенкой купе прибывшего из Кишинева поезда таможенники брянского вокзала обнаружили тайник с редкими орденами и медалями из золота. Об этом пишет «РГ».

Гражданин Молдовы перевозил 18 предметов, 14 из которых – культурная ценность. В тайнике мужчина спрятал четыре Георгиевских креста, выполненных из золота и серебра, рыночной стоимостью более 350 тысяч рублей, и восемь наград советской эпохи.

Из них самым ценным признали орден «Трудовое Красное Знамя» Армянской ССР. Его стоимость оценили в 75 тыс. рублей.

Также молдаванин попытался провести две медали, изготовленные из золота высокой пробы – современные копии настольных памятных знаков «В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений, 1835 год» и «В память сооружения памятника императору Александру II в здании Санкт-Петербургской биржи, 1887 год».

Их вес превысил 250 граммов, стоимость оценили в 1,5 млн рублей.

В отношении перевозчика контрабанды возбудили дело по статье 16.1 КоАП России («Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров»). Ему грозят штраф и конфискация.

17:14, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
130
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#история\n#медали\n#золото\n#контрабанда\n#Брянск

 

 

 


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