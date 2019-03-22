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В Хабаровске двое подростков прокатились на крыше троллейбуса

11:20, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:20, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
61
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#видео\n#Хабаровск\n#хулиганство
Фото: pixabay.com
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Одного оштрафовали за мелкое хулиганство.

Хабаровск. Хабаровский край. В Хабаровске двое молодых людей прокатились на крыше троллейбуса и засняли это на видео. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали в региональном УМВД, поводом для поиска стали как раз ролики, которые хулиганы выложили в сеть. На кадрах запечатлено как троллейбус с двумя пассажирами на крыше проезжает целый квартал центрального района города. Затем ребята спрыгивают и убегают во дворы.

Правоохранителям удалось задержать одного. Им оказался 17-летний парень, ведущий страницу на видеоплатформе, где он и публикует свои ролики. Подросток нигде не учится и не работает.

За мелкое хулиганство парень заплатит от 500 до 1 тыс. рублей.

Второго участника также привлекут к административной ответственности, его личность уже установили.

11:20, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#видео\n#Хабаровск\n#хулиганство

 

 

 


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