Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее перед картинами Врубеля

Полиция разыскивает мужчину.

Москва. Неизвестный акционист разделся до белья в зале художника Михаила Врубеля в Третьяковской галерее. Об этом пишет «Интерфакс».

«Несанкционированный перфоманс» неких «современных художников» произошел 20 марта, рассказали в музее. Угрозы экспонатам и посетителям галереи не было.

Как пишет Рен-ТВ со ссылкой на ТАСС, полиция Москвы разыскивает мужчину.

Отмечается, что акционист «позировал» перед картиной художника Михаила Врубеля «Христос в Гефсиманском саду».