Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее перед картинами Врубеля

Полиция разыскивает мужчину.
Москва. Неизвестный акционист разделся до белья в зале художника Михаила Врубеля в Третьяковской галерее. Об этом пишет «Интерфакс».
«Несанкционированный перфоманс» неких «современных художников» произошел 20 марта, рассказали в музее. Угрозы экспонатам и посетителям галереи не было.
Как пишет Рен-ТВ со ссылкой на ТАСС, полиция Москвы разыскивает мужчину.
Отмечается, что акционист «позировал» перед картиной художника Михаила Врубеля «Христос в Гефсиманском саду».
Ценитель Врубеля разделся почти догола в Третьяковской галерее
Мужчина прошелся по залам и скрылся до прибытия полиции, которую вызвали сотрудники музея.Московская полиция разыскивает мужчину, который в среду, 20 марта, устроил голое представление в Третьяковской галерее. В зале Врубеля неизвестный разделся до стрингов, постоял у картины "Принцесса Грёза", прошел по залам и удалился до того, как подоспела охрана и вызванная сотрудниками Третьяковки полиция.