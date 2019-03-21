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Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее перед картинами Врубеля

11:02, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:02, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
64
0
#акция\n#Москва\n#музей\n#современное искусство
Фото: Скрин
64
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Полиция разыскивает мужчину.

Москва. Неизвестный акционист разделся до белья в зале художника Михаила Врубеля в Третьяковской галерее. Об этом пишет «Интерфакс».

«Несанкционированный перфоманс» неких «современных художников» произошел 20 марта, рассказали в музее. Угрозы экспонатам и посетителям галереи не было.

Как пишет Рен-ТВ со ссылкой на ТАСС, полиция Москвы разыскивает мужчину.

Отмечается, что акционист «позировал» перед картиной художника Михаила Врубеля «Христос в Гефсиманском саду».

Ценитель Врубеля разделся почти догола в Третьяковской галерее

Мужчина прошелся по залам и скрылся до прибытия полиции, которую вызвали сотрудники музея.Московская полиция разыскивает мужчину, который в среду, 20 марта, устроил голое представление в Третьяковской галерее. В зале Врубеля неизвестный разделся до стрингов, постоял у картины "Принцесса Грёза", прошел по залам и удалился до того, как подоспела охрана и вызванная сотрудниками Третьяковки полиция.

11:02, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
64
0
#акция\n#Москва\n#музей\n#современное искусство

 

 

 


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