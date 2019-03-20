В Москве выписали из больницы девочку, найденную в замусоренной квартире

Будет решаться вопрос о передаче ребенка родственникам по материнской линии.

Москва. Найденную в замусоренной московской квартире 5-летнюю девочку выписали из больницы. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщила заместитель управления соцзащиты Северного округа Москвы Светлана Хохлова, ребенок переедет в детский центр. Там она будет под наблюдением психолога.

В дальнейшем решат вопрос о передаче девочки родственникам по линии матери. Они заявили о готовности ее забрать.

Врачи оценили ребенка состояние как удовлетворительное, отмечается, что она начала говорить шепотом и «узнавать мультяшных героев».

Напомним, 10 марта в замусоренной квартире обнаружили девочку с «отсутствием социальных навыков» и признаками анорексии. Ее госпитализировали, а мать арестовали по подозрению в покушении на убийство. Соседи рассказали, что родительница не появлялась дома несколько дней.

Женщина вины не признала и считает все происходящее оговором и провокацией. Позже выяснилось, что ребенок обладает необходимыми социальными навыками, а на ее теле нет синяков и следов от побоев.