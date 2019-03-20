Экс-замгубернатора Хабаровского края арестовали по делу о миллиардном хищении

Под арестом Шихалев проведет 2 месяца.

Хабаровский край. По уголовному делу о крупном мошенничестве в лесохозяйственной сфере суд арестовал бывшего замгубернатора Хабаровского края Василия Шихалева. Об этом пишет «Интерфакс».

Под арестом он останется до 17 мая.

Согласно данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2018 годы экс-чиновник оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой был его знакомый.

Проверка показала, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в размере, превышающем 1 млрд рублей. Кроме того, компания незаконно вырубила лес на сумму более 9 млн рублей.

«Проверка инициирована губернатором Сергеем Фургалом. Проверяется деятельность чиновников из команды прошлого главы региона. Подробности не разглашаются,» - сообщил источник агентства.

Правоохранители возбудили дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве.