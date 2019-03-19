Предпринимателя отправили в колонию за смерть 12 человек на пожаре в Москве

Суд признал мужчину виновным в нарушении требований пожарной безопасности.

Москва. Московский предприниматель Аламбек Тогузаков получил 2,5 лет колонии общего режима за нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего погибли 12 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Установлено, что мужчина с лета 2015 года по начало 2016 года арендовал помещение на улице Стромынка. 30 января на территории разгорелся пожар на площади 3 тыс. кв. м. и обрушилась крыша. На пепелище спасатели обнаружили 12 тел.

Кроме того, выяснилось, что предприниматель нарушил миграционное законодательство. Он принял на работу 2 иностранцев, незаконно находящихся в России.

Обвиняемый признал вину в полном объеме