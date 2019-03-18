Стала известна дата выхода в российский прокат французско-бельгийской драмы о подлодке «Курск»

Минкультуры предварительно одобрило релизный план.





Москва. В российский прокат фильм о гибели подлодки «Курск» выйдет 27 июня. Такую дату назвал прокатчик экшн-драмы, пишет «Интерфакс».

Минкульт России дал предварительное одобрение релизов.

«В настоящее время мы готовим документы на получение прокатного удостоверения», - сообщили изданию в пресс-службе кинопрокатной компании.

Напомним, премьера французско-бельгийской драмы режиссера Томаса Винтерберга «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море в 2000 году. Тогда погибли все 118 членов экипажа. «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания.

В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.