Стала известна дата выхода в российский прокат французско-бельгийской драмы о подлодке «Курск»

Минкультуры предварительно одобрило релизный план.
Москва. В российский прокат фильм о гибели подлодки «Курск» выйдет 27 июня. Такую дату назвал прокатчик экшн-драмы, пишет «Интерфакс».
Минкульт России дал предварительное одобрение релизов.
«В настоящее время мы готовим документы на получение прокатного удостоверения», - сообщили изданию в пресс-службе кинопрокатной компании.
Напомним, премьера французско-бельгийской драмы режиссера Томаса Винтерберга «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море в 2000 году. Тогда погибли все 118 членов экипажа. «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания.
В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.
Фильм "КУРСК" (2019) - Русский трейлер
Русский трейлер фильма "Курск" [2019] Фильм рассказывает о страшной трагедии на атомной подводной лодке "Курск", которая потерпела крушение во время военно-морских учений в Баренцевом море в 2000 году, что стало результатом гибели 118 российских моряков.