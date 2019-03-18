play
pause
  • $ 64.67 ↓
  • € 73.36 ↓

Стала известна дата выхода в российский прокат французско-бельгийской драмы о подлодке «Курск»

19:00, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
319
0
#кино\n#фильм\n#Курск
Фото: Кадр из фильма "Курск"
319
0

Минкультуры предварительно одобрило релизный план.

Москва. В российский прокат фильм о гибели подлодки «Курск» выйдет 27 июня. Такую дату назвал прокатчик экшн-драмы, пишет «Интерфакс».

Минкульт России дал предварительное одобрение релизов.

«В настоящее время мы готовим документы на получение прокатного удостоверения», - сообщили изданию в пресс-службе кинопрокатной компании.

Напомним, премьера французско-бельгийской драмы режиссера Томаса Винтерберга «Курск» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Картина расскажет о гибели российской подлодки в Баренцевом море в 2000 году. Тогда погибли все 118 членов экипажа. «Курск» вышел в море для выполнения учебно-боевого задания.

В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.

Фильм "КУРСК" (2019) - Русский трейлер

Русский трейлер фильма "Курск" [2019] Фильм рассказывает о страшной трагедии на атомной подводной лодке "Курск", которая потерпела крушение во время военно-морских учений в Баренцевом море в 2000 году, что стало результатом гибели 118 российских моряков.

19:00, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
319
0
#кино\n#фильм\n#Курск

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

08:00, 12 марта, 2019
5482

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3275
15:50, 15 марта, 2019

Удмуртия получит 209 млн рублей на региональный центр одаренных детей

2995
14:40, 12 марта, 2019

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

2954
10:40, 14 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

2416
16:45, 13 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2595

Умерла певица Юлия Началова

2036
21:37, 16 марта, 2019

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1625
15:13, 12 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1567
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1412
10:10, 13 марта, 2019

Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

16:25, 13 марта, 2019
985

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»

984
12:12, 12 марта, 2019

Польские фермеры рассыпали на дороге яблоки в знак протеста

932
17:47, 13 марта, 2019

Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

849
12:50, 13 марта, 2019

В Долине Смерти внезапно появилось озеро длиной в полтора десятка километров

786
15:40, 13 марта, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: «провальная» уборка снега и ремонт дорог в Ижевске

18 марта, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

15 марта, 2019

Кофемолка - выпуск 71: Александра Семенова в гостях у Энвиля Касимова

15 марта, 2019