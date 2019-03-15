В России появятся сертификаты на отдых для детей из особенных семей

Ребята смогут отдыхать на российских курортах.

Москва. Минпросвещения России разрабатывает механизм выдачи сертификатов на отдых для детей из особенных семей. Об этом пишут «Известия».

Воспользоваться документом и отдохнуть за счет средств государства на российских курортах смогут родители с ребятами из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, таких семей в стране насчитывается около 1 млн. Реализация проекта обойдется в 80 млрд рублей ежегодно.