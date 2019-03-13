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Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

15:00, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
15:00, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
134
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#Совет Федерации\n#жилье\n#Москва\n#Госдума России\n#поправки
Фото: pixabay.com
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За неделю до этого соответствующий документ приняла Госдума.

Москва. В верхней палате парламента России отклонили закон о запрете хостелов в жилых помещениях. Об этом в среду, 13 марта, сообщила Газета.ru.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сенаторы в целом поддерживают закон, но выступают против его немедленного вступления в силу.

«Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», — отметила Матвиенко.

Напомним, неделю назад Госдума приняла поправки в жилищный кодекс в третьем чтении, запрещающие хостелы в жилых домах.

Согласно принятому нижней палатой закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность и шумоизоляцию.

15:00, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
134
0
#Совет Федерации\n#жилье\n#Москва\n#Госдума России\n#поправки

 

 

 


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