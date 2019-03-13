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Правительство России может ужесточить контроль за поставками еды в сады и школы

12:05, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:05, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
87
0
#Москва\n#питание\n#детские сады\n#школы\n#Правительство РФ
Фото: pixabay.com
87
0

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос в министерствах и ведомствах.

Москва. Вице-премьер Алексей Гордеев намерен взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы. Об этом в среду, 13 марта, сообщили «Ведомости».

Письма с поручением проработать вопрос об установлении такого контроля разослали руководителям Минсельхоза, Минфина, ФАС, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество». Поручение Гордеева дано по итогам встречи с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля. Тогда обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для госучреждений.

По словам представителя Роскачества, ведомство предлагает обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории, поставщиков – представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях.

Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов признает проблему качества продуктов, но отмечает, что нарушения не всегда происходят по вине поставщиков. Собеседник издания в пищевой компании пояснил, что крупные поставщики продуктов в госучреждения проходят все необходимые проверки в аккредитованных лабораториях и тратят на это более $10 млн в год. Новая инициатива может привести к излишним проверкам и дополнительным тратам.

Вопрос о качестве поставок продуктов в госучреждения возник в декабре 2018 г. на фоне массовой вспышки дизентерии в московских детских садах. Тогда, по данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии.

12:05, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
87
0
#Москва\n#питание\n#детские сады\n#школы\n#Правительство РФ

 

 

 


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