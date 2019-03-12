МВД активизировало борьбу с манипулированием сознанием подростков через соцсети

Об этом во время выездного совещания в Ижевске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Ижевск. Удмуртия. В МВД активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети. Об этом во время выездного совещания в Ижевске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он также отметил, что в целях обеспечения информационной безопасности школьников, на сайте Роскомнадзора были размещены алгоритмы фильтрации интернет-трафика и методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети контента, распространение которого запрещено на территории России.

«Решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности», - уточнил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что проведение профилактической работы позволило снизить количество групповых преступлений, совершенных подростками. «Однако, несмотря на улучшение показателей, число таких преступлений остается значительным», - сказал Патрушев.