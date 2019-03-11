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В России отметили снижение смертности от алкоголя

10:59, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
10:59, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
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#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#торговля\n#алкоголь
Фото: pixabay.com
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Роспотребнадзор связывает это с ужесточением контроля над реализацией спиртосодержащей продукции.

Москва. В России снизилась смертность от алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, в декабре 2016 года была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, а за ее оборотом был ужесточен контроль.

За время действия запрета правоохранители сняли с реализации 659 тыс. литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям. Общая сумма штрафов составила более 102 млн рублей.

В результате продажи такого «алкоголя» удалось снизить в 16 раз. Так, если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом 66-м объекте.

С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов.

10:59, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
104
0
#Роспотребнадзор\n#безопасность\n#торговля\n#алкоголь

 

 

 


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