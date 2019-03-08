play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

10:00, 08 марта, 2019
10:00, 08 марта, 2019
63
0
#МВД\n#безопасность\n#животные\n#домашние животные\n#собаки\n#собака
Фото: pixabay
63
0

В перечень вошли 69 пород, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Москва. Россия. В МВД России составили список потенциально опасных пород собак. Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень вошли 69 пород, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Также в документе перечислены породы, которые используют для травли, аборигенные породы (в которых не велась селекция на лояльность к человеку), в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки.

Так, в список включены, к примеру, доберман, бультерьер, кавказская овчарка, ротвейлер, питбультерьер, американский бульдог и т.д.

В МВД напомнили, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо запрещается. За исключением случаев, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу питомца.

«О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию», - уточнили в полиции.

10:00, 08 марта, 2019
63
0
#МВД\n#безопасность\n#животные\n#домашние животные\n#собаки\n#собака

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
3364

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

3117
14:52, 02 марта, 2019

Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

2677
17:58, 02 марта, 2019

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

2465
17:15, 04 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2451
13:10, 05 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3447

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1253
10:47, 02 марта, 2019

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1235
17:36, 05 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1164
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

950
10:55, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3570

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

2046
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1428
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1316
09:28, 06 марта, 2019

Лыжники из Эстонии и Казахстана признались в употреблении допинга на ЧМ в Австрии

850
12:23, 01 марта, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 70: Ольга Абрамова в гостях у Энвиля Касимова

07 марта, 2019

Мастер класс Энвиля Касимова в Удмуртском музее изобразительных искусств

07 марта, 2019

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

06 марта, 2019