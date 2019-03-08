В МВД составили список потенциально опасных пород собак

В перечень вошли 69 пород, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Москва. Россия. В МВД России составили список потенциально опасных пород собак. Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень вошли 69 пород, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы.

Также в документе перечислены породы, которые используют для травли, аборигенные породы (в которых не велась селекция на лояльность к человеку), в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки.

Так, в список включены, к примеру, доберман, бультерьер, кавказская овчарка, ротвейлер, питбультерьер, американский бульдог и т.д.

В МВД напомнили, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо запрещается. За исключением случаев, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу питомца.

«О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию», - уточнили в полиции.