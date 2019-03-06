Бодров-старший прокомментировал съемки третьей части «Брата» Барецким

По его словам, идея снять продолжение – странная.





Москва. Решение снять продолжение культового фильма девяностых «Брат» шоуменом Стасом Барецким режиссер Сергей Бодров-старший назвал странным. Об этом он рассказал RT.

«Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — сказал отец Сергея Бодрова-младшего, сыгравшего роль Данилы Багрова в фильмах Алексея Балобанова.

Напомним, ранее Барецкий заявил, что в съемках «Брата -3» примут участие бывшие заключенные и сам шоумен.

«Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата»», - поделился планами бывший участник группы «Ленинград».