В Москве впервые обеспечили садиками всех детей от 2,5 лет

Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин.

Москва. В Москве впервые обеспечили детскими садами всех детей от 2,5 лет. Как передаёт официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина, градоначальник заявил об этом в эфире программы «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».

«Впервые мы обеспечили дошкольными учреждениями всех детей от двух с половиной лет. У нас, помните, была задача когда-то обеспечить детей с трех лет, потом с двух лет и восьми месяцев, сейчас — с двух с половиной лет. И так будем двигаться в соответствии с указом Президента об обеспечении мам детскими дошкольными учреждениями, этот возраст все уменьшая и уменьшая», — отметил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил о проекте «Московская электронная школа», который включили в список 100 главных образовательных проектов мира. А в 2019 году «МЭШ» признали победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России.