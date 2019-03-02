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Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался от сердечно-легочной недостаточности

13:32, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
13:32, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
118
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#наука\n#траур\n#Санкт-Петербург
Фото: Kremlin.ru
118
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Российскому физику было 88 лет.

Санкт-Петербург. Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Как пишет РенТВ, смерть наступила в ночь на субботу, 2 марта.

Российскому физику было 88 лет. Академик известен разработкой полупроводниковых гетероструктур, а также создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты. Жорес Алферов являлся вице-президентом Российской академии наук с 1991-го до 2017 года, был председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года. В 2000 году он получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

13:32, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
118
0
#наука\n#траур\n#Санкт-Петербург

 

 

 


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