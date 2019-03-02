Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался от сердечно-легочной недостаточности

Российскому физику было 88 лет.

Санкт-Петербург. Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Как пишет РенТВ, смерть наступила в ночь на субботу, 2 марта.

Российскому физику было 88 лет. Академик известен разработкой полупроводниковых гетероструктур, а также создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты. Жорес Алферов являлся вице-президентом Российской академии наук с 1991-го до 2017 года, был председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года. В 2000 году он получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.