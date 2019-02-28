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Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты в Приморье

12:14, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:14, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Прокуратура\n#Приморский край\n#защитники животных
Фото: pxhere.com
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Сейчас в вольерах находятся 10 касаток и 87 белух.

Приморский край. Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты Средняя в Приморском крае. Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, сейчас в вольерах находятся 10 косаток и 87 белух.

Ранее о пропаже сообщили зоозащитники. В организации «Экологическая вахта Сахалина» подозревают, что млекопитающее погибло.

«Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18−19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний», — указали зоозащитники.

В декабре стало известно об исчезновении из Средней трех белух. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщил, что они уплыли в отверстия в сетках вольеров.  

Напомним, в конце 2018 года СМИ писали, что в бухте содержат 11 косаток и 90 белух, выловленных незаконно. Тогда правоохранители возбудили дело о незаконном отлове и жестоком обращении с животными.

За освобождение морских обитателей выступили голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон.

 

 

12:14, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
113
0
#Прокуратура\n#Приморский край\n#защитники животных

 

 

 


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