Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты в Приморье

Сейчас в вольерах находятся 10 касаток и 87 белух.

Приморский край. Прокуратура подтвердила пропажу косатки из бухты Средняя в Приморском крае. Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, сейчас в вольерах находятся 10 косаток и 87 белух.

Ранее о пропаже сообщили зоозащитники. В организации «Экологическая вахта Сахалина» подозревают, что млекопитающее погибло.

«Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18−19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний», — указали зоозащитники.

В декабре стало известно об исчезновении из Средней трех белух. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщил, что они уплыли в отверстия в сетках вольеров.

Напомним, в конце 2018 года СМИ писали, что в бухте содержат 11 косаток и 90 белух, выловленных незаконно. Тогда правоохранители возбудили дело о незаконном отлове и жестоком обращении с животными.

За освобождение морских обитателей выступили голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон.