В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

Также им выплатят не полученные за 2019 год суммы.

Москва. Пенсионеры России получат социальные доплаты сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, говорится на сайте.

Пересмотр выплат связан с изменением прожиточного минимума в 2020 году. Сверх будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

Кроме того, предусматривается осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году из-за процедуры определения размера социальных доплат.