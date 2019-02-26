В России снимут продолжение «Брата»

В съемках примут участие Стас Барецкий и бывшие заключенные.

Москва. В России снимут продолжение культового фильма девяностых «Брат». Съемки третьей части и участие в них анонсировал шоумен Стас Барецкий в эфире НСН.

Отмечается, что одну из главных ролей сыграет Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

Музыкант назвал будущий фильм «скандальным», в том числе и потому, что в съемках будут принимать участие не только известные актеры, но и бывшие заключенные.

«Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата»», - сказал шоумен.

Для производства картины создали студию «2020», веб-сайт и группу во «ВКонтакте. Он пояснил, что название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году.

«Мы будем снимать фильм «Брат-3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать», - сказал Барецкий.