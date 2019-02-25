play
pause
  • $ 65.51 ↓
  • € 74.33 ↑

«Газпром» уволил зампредов правления Медведева и Голубева

16:35, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:35, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
130
0
#Газпром\n#Москва\n#увольнения
Фото: Википедия
130
0

Александр Медведев сосредоточится на работе в клубе «Зенит».

Москва. «Газпром» освободил от должностей зампредседателя правления Александра Медведева и куратора внутреннего рынка Валерия Голубева. Об этом пишет РБК.

В холдинге сообщили, что Медведев сосредоточится на деятельности конгресса и на работе в «Зените». Напомним, ранее его назначили на посты президента и гендиректора клуба.

Претендентами в зампреды назвали Елену Бурмистрову (глава «Газпром экспорта») и Павла Одерова (начальник департамента внешнеэкономической деятельности).
Также от должности освободили начальника департамента 307 (департамент добычи) Всеволода Черепанова в связи с истечением срока контракта.

Напомним, в конце января задержали советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова по подозрению в участии в преступной группировке и хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Его сын – Рауф Арашуков обвиняется в убийстве двух человек и участии в преступной группировке.
Также по делу проходят 5 фигурантов, в том числе, занимающие высокие посты в компании.

16:35, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
130
0
#Газпром\n#Москва\n#увольнения

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4644

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

4461
18:00, 19 февраля, 2019

В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

3840
14:35, 18 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3661
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

3637
11:31, 22 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
2897

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1767
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1537
14:38, 22 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1418
13:57, 21 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1403
10:40, 20 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1765

Умер Карл Лагерфельд

1143
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

960
09:21, 20 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

863
20:18, 24 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

797
11:37, 19 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: итоги недели

22 февраля, 2019

Задержание руководителей службы кладбищ в Ижевске

22 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: штраф Богданову и заснеженный Ижевск

21 февраля, 2019