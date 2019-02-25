«Газпром» уволил зампредов правления Медведева и Голубева

Александр Медведев сосредоточится на работе в клубе «Зенит».

Москва. «Газпром» освободил от должностей зампредседателя правления Александра Медведева и куратора внутреннего рынка Валерия Голубева. Об этом пишет РБК.

В холдинге сообщили, что Медведев сосредоточится на деятельности конгресса и на работе в «Зените». Напомним, ранее его назначили на посты президента и гендиректора клуба.

Претендентами в зампреды назвали Елену Бурмистрову (глава «Газпром экспорта») и Павла Одерова (начальник департамента внешнеэкономической деятельности).

Также от должности освободили начальника департамента 307 (департамент добычи) Всеволода Черепанова в связи с истечением срока контракта.

Напомним, в конце января задержали советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова по подозрению в участии в преступной группировке и хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Его сын – Рауф Арашуков обвиняется в убийстве двух человек и участии в преступной группировке.

Также по делу проходят 5 фигурантов, в том числе, занимающие высокие посты в компании.