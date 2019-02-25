Москвич заработал 62,5 млн рублей на продаже поддельных билетов на матчи ЧМ-2018

В полиции завершили расследование дела о мошенничестве.

Москва. Москвич продал поддельные билеты на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на сумму более 62,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Финансовый директор одной организации по бронированию билетов заключил договор с иностранной компанией. На счета предполагаемого мошенника приходили крупные суммы с февраля по апрель 2018 года. Однако условия договора злоумышленник не исполнил, а деньги похитил.

Летом прошлого года мужчину заключили под стражу по подозрению в мошенничестве.

Обвинительное заключение направили в прокуратуру.