Воронежский подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов»

За ВАЗ-2105 продавец просила 40 тыс. рублей.

Воронежская область. В Воронежской области подросток купил «ВАЗ-2105» за билеты «банка приколов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «КП».

Местная жительница планировала продать машину за 40 тыс. рублей. После размещения объявления ей позвонил молодой человек. Осмотрев автомобиль, он заявил, что его все устраивает, и купил машину.

На следующий день женщина обнаружила подделку и обратилась в полицию.

Злоумышленника вычислили по номеру телефона.

На допросе он сказал, что хотел похвастаться машиной перед девушками. Молодой человек признал вину.