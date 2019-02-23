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Шокобоксы и инструменты стали самыми популярными подарками ко Дню защитника Отечества

18:04, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
18:04, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
16
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Фото: pixabay.com
16
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Спрос на пены для бритья упал в два раза.

Москва. Самыми популярными подарками для мужчин на День защитника Отечества стали шокобоксы, инструменты и косметика. Как пишут «Известия», за последние три года спрос на дезодоранты и пены для бриться упал в два раза.

На втором месте по популярности оказалось мыло ручной работы. Тройку рейтинга замкнули часы.

Также среди подарков были: парфюмерия, кружки, кошельки.

В среднем, стоимость подарков для мужчин составила 1,35 тыс. рублей.

Также отмечается, что 51% женщин заказывали товары через Интернет с доставкой на дом.

18:04, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
16
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