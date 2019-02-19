Жители Камчатки возмутились данным Росстата по зарплатам в регионе

Они намерены подать в суд на ведомство.
Камчатка. Жители Камчатки возмутились данным Росстата о зарплатах бюджетников в регионе. Об этом пишет «Регнум».
По данным ведомства, за 2018 год врачи и преподаватели полуострова получают в среднем 125 тыс. рублей, санитарки и медсестры – более 60 тыс. рублей (без вычета НДС).
Такие цифры вызвали шквал недовольства в соцсетях.
Жители намерены подать иск на Росстат.
По данным издания, это не первый случай возмущения жителей Камчатки по поводу «заоблачных» заработков.
Камчатстат опубликовал в осенью 2018 года цифры, согласно которым средняя зарплата в регионе превышает 82 тыс. рублей, чем вызвал гнев бюджетников.