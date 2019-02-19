Жители Камчатки возмутились данным Росстата по зарплатам в регионе

Они намерены подать в суд на ведомство.

Камчатка. Жители Камчатки возмутились данным Росстата о зарплатах бюджетников в регионе. Об этом пишет «Регнум».

По данным ведомства, за 2018 год врачи и преподаватели полуострова получают в среднем 125 тыс. рублей, санитарки и медсестры – более 60 тыс. рублей (без вычета НДС).

Такие цифры вызвали шквал недовольства в соцсетях.

Жители намерены подать иск на Росстат.

По данным издания, это не первый случай возмущения жителей Камчатки по поводу «заоблачных» заработков.

Камчатстат опубликовал в осенью 2018 года цифры, согласно которым средняя зарплата в регионе превышает 82 тыс. рублей, чем вызвал гнев бюджетников.