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Жители Камчатки возмутились данным Росстата по зарплатам в регионе

18:30, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
18:30, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
121
0
#зарплата\n#Росстат\n#цифры\n#Камчатка\n#суд.
Фото: Pixabay
121
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Они намерены подать в суд на ведомство.

Камчатка. Жители Камчатки возмутились данным Росстата о зарплатах бюджетников в регионе. Об этом пишет «Регнум».

По данным ведомства, за 2018 год врачи и преподаватели полуострова получают в среднем 125 тыс. рублей, санитарки и медсестры – более 60 тыс. рублей (без вычета НДС).

Такие цифры вызвали шквал недовольства в соцсетях.

Жители намерены подать иск на Росстат.

По данным издания, это не первый случай возмущения жителей Камчатки по поводу «заоблачных» заработков.

Камчатстат опубликовал в осенью 2018 года цифры, согласно которым средняя зарплата в регионе превышает 82 тыс. рублей, чем вызвал гнев бюджетников.

18:30, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
121
0
#зарплата\n#Росстат\n#цифры\n#Камчатка\n#суд.

 

 

 


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