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Два космо-туриста отправятся к МКС до конца 2021 года

13:11, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:11, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#космос\n#Москва\n#туристы\n#Роскосмос
Фото: pxhere.com
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Также будущим путешественникам предложат пролететь по маршруту Гагарина.

Москва. «Роскосмос» запускает проект короткого «гагаринского маршрута» для космических туристов. Об этом пишут «Известия».

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что путешественники смогут облететь Землю один раз.

 «Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», — написал Рогозин в Твиттере.

Также во вторник, 19 февраля, стало известно, что «Роскосмос» совместно с американской компанией Space Adventures заключили контракт на полет двух туристов к МКС до конца 2021 года.

Непрофессиональные космонавты отправятся на пилотируемом «Союзе МС».

Финансирование проекта будет вестись за счет космо-туристов, пишет ТАСС.  

 

13:11, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
88
0
#космос\n#Москва\n#туристы\n#Роскосмос

 

 

 


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