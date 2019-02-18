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«Эко-месседж»: Россия пригласит сыграть в хоккей на Северном полюсе голливудских звезд и политиков

10:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
48
0
#экология\n#хоккей\n#Россия.\n#голливудские звезды\n#матч
Фото: pxhere.com
48
0

Ранее матч планировали провести в 2019 году.

Москва. Проведение звездного хоккейного матча на Северном полюсе запланировали на апрель 2020 года. Об этом пишет РЕН -ТВ со ссылкой на ТАСС.

«У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

По его словам, таким образом власти хотят «послать месседж миру» о неблагоприятной климатической ситуации.

Организаторов уже поддержали в мировом научном сообществе, также готова логистика мероприятия. Осталось согласовать акцию с экологами и привлечь звезд.

Ранее матч планировали провести в 2019 году, однако не смогли подготовиться «из-за нехватки времени».

10:10, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
48
0
#экология\n#хоккей\n#Россия.\n#голливудские звезды\n#матч

 

 

 


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