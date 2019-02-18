«Эко-месседж»: Россия пригласит сыграть в хоккей на Северном полюсе голливудских звезд и политиков

Ранее матч планировали провести в 2019 году.
Москва. Проведение звездного хоккейного матча на Северном полюсе запланировали на апрель 2020 года. Об этом пишет РЕН -ТВ со ссылкой на ТАСС.
«У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
По его словам, таким образом власти хотят «послать месседж миру» о неблагоприятной климатической ситуации.
Организаторов уже поддержали в мировом научном сообществе, также готова логистика мероприятия. Осталось согласовать акцию с экологами и привлечь звезд.
Ранее матч планировали провести в 2019 году, однако не смогли подготовиться «из-за нехватки времени».