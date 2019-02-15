«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

Руководство посчитало поступки мужчин «неэтичными и недопустимыми».

Москва. Руководство «Первого канала» отстранило Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Об этом пишет РБК.

«На «Первом канале» считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу», — ответил канал.

Также «Первый» добавил, что конфликт нанес вред репутации обеих игр и самому каналу.

Отмечается, что производители «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» решили отстранить магистра и главреда, а руководство «Первого» поддержало их решение.



«Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире, — заявила сооснователь программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко.

В воскресенье, 17 февраля, в эфир выйдет программа с участием Друзя. Она пройдет в записи, что является «редчайшим случаем».

Илья Бер считает решение справедливым.

«У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня», — сказал он.



О реакции Друзя на решение неизвестно.

Напомним, ранее Бер рассказал в своем «ЖЖ» о попытке подкупа со стороны Друзя за правильные ответы на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Позже магистр «Что? Где? Когда?» рассказал, что все было наоборот, а он лишь «подыграл».