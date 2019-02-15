РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

В вагоне появится душ.

Москва. «Российские железные дороги» опубликовали фотографии новых одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов. Над разработкой работал «Трансмашхолдинг», пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Интерьер одноэтажных вагонов выдержан в серо-синих тонах. Нижние полки похожи на диваны с подголовниками, верхние полки в собранном состоянии выглядят как часть стены.

Кроме того, в купе разработчики предусмотрели сейф, в коридоре - вендинговый автомат, а в туалете - душ.

Для двухэтажных вагонов выбрали серые, бежевые и коричневые цвета. На нижних полках есть небольшой откидной столик. Туалеты также оборудуют душем.

Напомним, ранее стал известен внешний вид новых плацкартных вагонов.