Гонки на служебных машинах между силовиками пройдут в Тюмени

Также на старт выйдут автогонщики Урала.

Тюмень. Тюменская область. На реке Тура в районе набережной Тюмени состоятся гонки на служебных машинах сотрудников силовых служб. Об этом пишет «Интерфакс».

Соревнования пройдут между лучшими водителями полиции, МЧС, Росгвардии и автогонщиков Урала 23 февраля.

Кроме трековых гонок на льду зрители увидят показательные выступления инспекторов ДПС, а также смогут посетить выставку ретро-автомобилей и поучаствовать в конкурсах.

На набережной Тюмени установят полевые кухни и палатки, где можно будет согреться.