Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр утверждает, что все было наоборот.

Москва. Александр Друзь прокомментировал обвинения в подкупе со стороны главного редактора игры «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Он заявил РБК, что сделку ему предложил Бер, а магистр лишь «старательно подыграл ему». Об этом пишет РБК.

Напомним, во вторник, 12 февраля, Бер в своем «ЖЖ» обвинил Друзя в том, что тот пытался подкупить главреда за правильные ответы в игре. За это магистр пообещал разделить выигранные 3 млн рублей призового фонда. Телефонный разговор с Друзем Бер записал.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — рассказал Друзь РБК.

Он отметил, что «удивился и даже восхитился этой наглости», однако решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — сказал магистр.

По плану Друзя и Виктора Сиднева (партнера по игре) они хотели дойти до финального вопроса, но ответить на него неверно, а после сообщить о ситуации руководству шоу.

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен <…>. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заключил Друзь.

Илья Бер назвал историю, рассказанную Друзем изданию, «враньем и детским лепетом».

Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко считает, что в действиях магистра и главреда передачи «Кто хочет стать миллионером?» нет состава преступления.

«Я не понимаю, как может профессиональный редактор вступить в сделку, даже для провокации. При этом подставляя не только человека, с которым он не раз обедал за одним столом, не одну телепередачу, <…> канал, на котором он работает», — добавила Стеценко.