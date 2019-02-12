Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке узнать ответы заранее

В «Что? Где? Когда?» пообещали разобраться с ситуацией.

Москва. Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер рассказал в «ЖЖ», что Александр Друзь пытался заранее узнать ответы на вопросы в шоу. Пресс-секретарь «Что? Где? Когда?», главредом которого является Друзь, в беседе с RT прокомментировала инцидент.

Запись программы с участием Друзя прошла в ноябре 2018 года. По словам Бера, перед съемками ему позвонил Друзь и попросил дать ответы в обмен на долю от выигрыша в 3 млн рублей. Разговор главред передачи записал.

Бер передал знатоку часть реальных вопросов и ответов, однако позже финальные 5 вопросов поменяли. Друзь вместе с Виктором Сидневым дошли до последнего 15 вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они выиграли лишь 200 тыс. рублей «несгораемой суммы».

В своем посте главред обратился в комиссию по этике и правление МАК (Международной ассоциации клубов).

В «Что? Где? Когда?» сообщили, что «разбираются в ситуации», и что «развёрнутые комментарии будут даны позже».

В дирекции общественных связей Первого канала также сообщили о проверке попытки подкупа.