play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке узнать ответы заранее

17:30, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:30, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
313
0
#Москва\n#подкуп\n#мошенничество\n#деньги\n#шоу
Фото: Скрин
313
0

В «Что? Где? Когда?» пообещали разобраться с ситуацией.

Москва. Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер рассказал в «ЖЖ», что Александр Друзь пытался заранее узнать ответы на вопросы в шоу. Пресс-секретарь «Что? Где? Когда?», главредом которого является Друзь, в беседе с RT прокомментировала инцидент.

Запись программы с участием Друзя прошла в ноябре 2018 года. По словам Бера, перед съемками ему позвонил Друзь и попросил дать ответы в обмен на долю от выигрыша в 3 млн рублей. Разговор главред передачи записал.

Бер передал знатоку часть реальных вопросов и ответов, однако позже финальные 5 вопросов поменяли. Друзь вместе с Виктором Сидневым дошли до последнего 15 вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они выиграли лишь 200 тыс. рублей «несгораемой суммы».

В своем посте главред обратился в комиссию по этике и правление МАК (Международной ассоциации клубов).

В «Что? Где? Когда?» сообщили, что «разбираются в ситуации», и что «развёрнутые комментарии будут даны позже».

В дирекции общественных связей Первого канала также сообщили о проверке попытки подкупа.

17:30, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
313
0
#Москва\n#подкуп\n#мошенничество\n#деньги\n#шоу

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: похищенный бензин и ремонт соцобъектов

Обыски владельца АЗС в Удмуртии, похищавшего бензин регионального МВД

И о министра строительства Удмуртии о ремонте соцобъектов в 2019 году