Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке узнать ответы заранее

В «Что? Где? Когда?» пообещали разобраться с ситуацией.
Москва. Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер рассказал в «ЖЖ», что Александр Друзь пытался заранее узнать ответы на вопросы в шоу. Пресс-секретарь «Что? Где? Когда?», главредом которого является Друзь, в беседе с RT прокомментировала инцидент.
Запись программы с участием Друзя прошла в ноябре 2018 года. По словам Бера, перед съемками ему позвонил Друзь и попросил дать ответы в обмен на долю от выигрыша в 3 млн рублей. Разговор главред передачи записал.
Бер передал знатоку часть реальных вопросов и ответов, однако позже финальные 5 вопросов поменяли. Друзь вместе с Виктором Сидневым дошли до последнего 15 вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они выиграли лишь 200 тыс. рублей «несгораемой суммы».
В своем посте главред обратился в комиссию по этике и правление МАК (Международной ассоциации клубов).
В «Что? Где? Когда?» сообщили, что «разбираются в ситуации», и что «развёрнутые комментарии будут даны позже».
В дирекции общественных связей Первого канала также сообщили о проверке попытки подкупа.