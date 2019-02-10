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Новую фигуру высшего пилотажа исполнили «Русские витязи»

14:33, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
14:33, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
153
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#авиация\n#Московская область
Фото: vk.com/club955037 (Дмитрий Шабалин)
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Ожидается, что новые пилотажные маневры покажут на грядущих авиасалонах.

Кубинка. Московская область. Новую фигуру высшего пилотажа исполнили «Русские витязи». Об этом пишет Газета со ссылкой на телеканал «Звезда».

Фигура была отработана на авиабазе в Кубинке. Летчики на истребителях Су-30 СМ исполнили традиционные маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова», после чего впервые показали «роспуск после набора высоты». Маневр предполагает почти вертикальный подъём вверх и расхождение на высоте около тысячи метров. Траектория полёта при этом похожа на «большой цветок».

Ожидается, что «Русские Витязи» покажут новые пилотажные маневры на авиасалонах.

14:33, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
153
0
#авиация\n#Московская область

 

 

 


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