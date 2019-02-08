Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Актер снялся в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и других советских шедеврах.

Москва. В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила пресс-служба театра имени Моссовета, пишут «Известия».

Юрскому было 83 года.

Напомним, СМИ писали, что в конце декабря артиста экстренно госпитализировали в инфекционное отделение столичной больницы. Журналисты писали, врачи обнаружили внутреннее воспаление.

Зрители помнят Сергея Юрского по ролям в таких фильмах как «Любовь и голуби», «Золотой Теленок», «Место встречи изменить нельзя» и других.

Upd: Дочь актера Дарья Юрская рассказала, что ее отец умер от остановки сердца, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца. Мы все сейчас ждем официальное заключение», — сказала она.



Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с RT рассказал, что Юрский до жизни оставался «очень театральным и светлым и человеком».

«Он был настоящим трудоголиком. Он очень много работал, писал, играл, ставил. До конца жизни оставался очень театральным, светлым и праздничным. Вы знаете, он цирковой ребёнок, он вырос в праздничной атмосфере цирка. Был очень честным и светлым человеком, который до конца жизни посвятил себя актёрской профессии», — поведал Стеблов.

В Госдуме России назвали смерть актера тяжелой утратой, пишет RT.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал о впечатлениях от работы Юрского в кино.

«Это такие образы, которые просто прожиты актёром, а не сыграны. <…> И это сильно отличается от многих современных вариантов, когда актёры, торопясь за нашей жизнью, сегодня на съёмках играют одного героя, завтра — другого», - рассказал депутат.