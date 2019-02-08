play
pause
  • $ 66.02 ↑
  • € 74.97 ↑

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

11:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#кино\n#театр\n#артисты\n#гибель человека
Фото: muzcentrum.ru
128
0

Актер снялся в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и других советских шедеврах.

Москва. В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила пресс-служба театра имени Моссовета, пишут «Известия».

Юрскому было 83 года.

Напомним, СМИ писали, что в конце декабря артиста экстренно госпитализировали в инфекционное отделение столичной больницы. Журналисты писали, врачи обнаружили внутреннее воспаление.

Зрители помнят Сергея Юрского по ролям в таких фильмах как «Любовь и голуби», «Золотой Теленок», «Место встречи изменить нельзя» и других.

Upd: Дочь актера Дарья Юрская рассказала, что ее отец умер от остановки сердца, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца. Мы все сейчас ждем официальное заключение», — сказала она.

Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с RT рассказал, что Юрский до жизни оставался «очень театральным и светлым и человеком».

«Он был настоящим трудоголиком. Он очень много работал, писал, играл, ставил. До конца жизни оставался очень театральным, светлым и праздничным. Вы знаете, он цирковой ребёнок, он вырос в праздничной атмосфере цирка. Был очень честным и светлым человеком, который до конца жизни посвятил себя актёрской профессии», — поведал Стеблов.

В Госдуме России назвали смерть актера тяжелой утратой, пишет RT.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал о впечатлениях от работы Юрского в кино.

«Это такие образы, которые просто прожиты актёром, а не сыграны. <…> И это сильно отличается от многих современных вариантов, когда актёры, торопясь за нашей жизнью, сегодня на съёмках играют одного героя, завтра — другого», - рассказал депутат.

11:00, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#кино\n#театр\n#артисты\n#гибель человека

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
5616

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3810
11:29, 03 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

2819
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2768
12:15, 04 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

2585
13:30, 06 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
2494

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1629
13:48, 01 февраля, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

1197
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

1167
17:11, 01 февраля, 2019

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1072
12:26, 03 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3316

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1446
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1209
16:44, 02 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1103
18:03, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1026
09:22, 06 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: перезагрузка «Гербера» и проверка водителей

07 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: увольнение Воронцова и непогода в республике

06 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: визит Поветкина и светофор на Удмуртской

05 февраля, 2019