дубакчеллендж: В России набирает популярность новый флешмоб

Участники акции разбрызгивают кипяток на морозе.

Жители Сибири стали самыми активными участниками нового флешмоба #дубакчеллендж, набирающего популярность в Рунете. На это обратили внимание «Известия».

Участники акции разбрызгивают кипяток на морозе и смотрят за тем, как холод моментально превращает горячую воду в лед.

Сейчас в Сибири стоят 35-градусные морозы.

В издании отметили, что такой природный факт противоречит первому закону термодинамики. Еще Аристотель задумался над парадоксом: почему кипяток замерзает быстрее, чем холодная вода. Сейчас это явление носит имя африканского мальчика Эрасто Мпемба («эффект Мпембы»), который вновь заинтересовался явлением в шестидесятые.