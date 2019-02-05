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#дубакчеллендж: В России набирает популярность новый флешмоб

17:40, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:40, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#общество\n#погода\n#Сибирь\n#флешмоб\n#морозы
Фото: sputnik-abkhazia.ru
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Участники акции разбрызгивают кипяток на морозе.

Жители Сибири стали самыми активными участниками нового флешмоба #дубакчеллендж, набирающего популярность в Рунете. На это обратили внимание «Известия».

Участники акции разбрызгивают кипяток на морозе и смотрят за тем, как холод моментально превращает горячую воду в лед.

Сейчас в Сибири стоят 35-градусные морозы.

В издании отметили, что такой природный факт противоречит первому закону термодинамики. Еще Аристотель задумался над парадоксом: почему кипяток замерзает быстрее, чем холодная вода. Сейчас это явление носит имя африканского мальчика Эрасто Мпемба («эффект Мпембы»), который вновь заинтересовался явлением в шестидесятые.

 

17:40, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#общество\n#погода\n#Сибирь\n#флешмоб\n#морозы

 

 

 


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