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Суд Москвы проверит законность ареста сенатора Арашукова

13:25, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:25, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
147
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#Москва\n#защита\n#мошенничество\n#арест\n#обвинение\n#сенатор\n#деньги\n#убийство\n#хищение\n#преступная группа
Фото: tOrange.biz
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Также стало известно, что защита гендиректора «Газпром межрегионгаза» обжаловала арест.

Москва. Суд Москвы проверит законность ареста сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашухова. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Представитель пресс-службы суда сообщил агентству, что Фемида рассмотрит апелляцию 7 февраля в 10:00.

Кроме того, защита отца сенатора – Рауля Арашукова – обжаловала его арест.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на постановление о заключении под стражу Рауля Арашукова», — заявил собеседник агентства.

Напомним, сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем статьям, в том числе о заказных убийствах. Суд арестовал его на два месяца

Также суд оставил за решеткой 5 фигурантов дела сенатора, в том числе его отца Рауля Арашукова – гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Его подозревают в многомиллиардных хищениях газа.

Официальное обвинение предполагаемым мошенникам и участникам преступного сообщества озвучат в течение 10 дней.  

13:25, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
147
0
#Москва\n#защита\n#мошенничество\n#арест\n#обвинение\n#сенатор\n#деньги\n#убийство\n#хищение\n#преступная группа

 

 

 


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