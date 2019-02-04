Амурского тигра нашли мертвым в Хабаровском крае

Животному было 4-5 лет.

Хабаровский край. Местные жители поселка Сита в Хабаровском крае нашли тело амурского тигра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на transsibinfo.com.

Считается, что тигру было 4-5 лет, а погиб он примерно неделю назад. Тело его было истощено.

Как сообщил изданию начальник отдела сохранения объектов животного мира МПР региона Юрий Колпак, по предварительной информации, хищник умер не насильственной смертью.

Для установления точной причины гибели его перевезут в уссурийский центр диагностики и болезней диких животных.

Если специалисты установят причастность человека к смерти хищника, то правоохранители возбудят дело.

Напомним, амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.