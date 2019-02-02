Суд отказал бывшей жене Джигарханяна в иске на 3 млн рублей

Адвокат Армена Джигарханяна сообщил, что пока не рассказал артисту о решении суда.

Москва. Суд отказал бывшей супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской в иске на 3 млн рублей против артиста. Как пишет Газета.ру, такое решение вынес Кунцевский суд Москвы. Заседание продолжалось три часа.

По словам адвоката Джигарханяна, высказывания актера в эфирах передач не были признаны оскорбительными и порочащими честь и достоинство Виталины Цымбалюк-Романовской.

«О решении суда не сообщал Армену Борисовичу, сейчас не до этого. Он занимается своим здоровьем, и эти судебные тяжбы ему порядком надоели», — сказал адвокат.

Напомним, что брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года. Перед этим народный артист попросил представителей департамента культуры Москвы оградить Московский драматический театр от «аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора учреждения, незадолго до этого уволилась по собственному желанию.