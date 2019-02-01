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Из Третьяковской галереи уволилась смотрительница, не остановившая грабителя Куинджи

15:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#искусство\n#Москва\n#музей\n#увольнения\n#картина.
Фото: Скрин с видео МВД России
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Женщина была «в оцепенении», что недопустимо на такой должности.

Москва. Смотрительница Третьяковской галереи, при которой украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», уволилась по собственному желанию. Об этом «Интерфаксу» рассказали в музее.

В Третьяковке пояснили, что женщина впала «в оцепененье» в нужный момент, что «недопустимо». Смотрительница не выполнила служебные обязанности, и, чтобы «этого не было впредь, на этой должности она работать не может».

Напомним, 27 января из зала галереи украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Вскоре правоохранители нашли предполагаемого вора в Подмосковье, картину обнаружили на стройке. В пятницу, 1 февраля, ее вернули в Третьяковку, однако повесили на другое место.  

«Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве. Перед ней может находиться больше людей, но мы просим посетителей по возможности не задерживаться перед ней», - сказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова.

Полотно поместили под стекло и оборудовали сигнализацией.

15:00, 01 февраля, 2019
Дарья Снидкова
203
0
#искусство\n#Москва\n#музей\n#увольнения\n#картина.

 

 

 


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