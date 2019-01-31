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В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

14:52, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
14:52, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
286
0
#интернет\n#Москва\n#международные отношения
Фото: pxhere.com
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К таким последствиям может привести давление Запада.

Москва. Россию могут отключить от глобальной сети. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, пишет «Интерфакс».

Таким депутат видит один из сценариев эскалации.

«Раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета России в киберпространстве», - сказал Левин.

Ответом может стать разрабатываемый в Госдуме законопроект, который позволит россиянам пользоваться «отечественным» интернетом вне зависимости от того, что происходит с глобальной сетью.

В то же время Левин отметил, что российские IT-компании добились значительных успехов в области создания защищенных информационных систем. Сейчас они используются в работе госорганов и для управления стратегическими объектами.

Однако для устойчивого развития необходим обеспечить «стабильное, быстрое и безопасное» функционирование национального сегмента интернета.

  

14:52, 31 января, 2019
Дарья Снидкова
286
0
#интернет\n#Москва\n#международные отношения

 

 

 


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