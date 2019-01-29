Предполагаемому похитителю картины Куинжи предъявили обвинение

Полотно вернут в музей в ближайшее время.

Москва. Предполагаемому похитителю картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» предъявили обвинение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пишут «Известия», эксперты установили подлинность изъятой картины, рассказал директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Больше специалистов волнует состояние картины в связи с долгим нахождением ее на морозе.

Напомним, произведение украли из Третьяковской галереи 27 января. Предполагается, что это сделал Денис Чуприков – фигурант другого уголовного дела о хранении наркотиков.

Полотно полицейские обнаружили на стройке в поселке Заречье Московской области.

Отмечается, что Чуприков не смог объяснить следствию причины своего поступка. Задержанному назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Вору грозит до 15 лет лишения свободы.

Решение о санкциях в отношении работников музея примет администрация Третьяковки, в отношении руководителей – Минкульт России.

Картину в ближайшее время вернут в учреждение культуры.

Расследование уголовного дела продолжается.